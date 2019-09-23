شركة جوجل تنتج أقوى كمبيوتر على سطح الأرض

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن شركة "جوجل" تمكنت من إنتاج أقوى كمبيوتر كمي في العالم، ووفقا للصحيفة، فإن هذا الكمبيوتر الخارق يستطيع تنفيذ الحسابات والمهمات بشكل أسرع بكثير من كمبيوتر Summit الذي أنتجته شركة IBM، والذي كان يعتبر أقوى "سوبر كمبيوتر" في العالم، بحسب موقع روسيا اليوم.



وكتبت الصحيفة البريطانية أن العملية الحسابية التي ينفذها كمبيوتر IBM العملاق خلال 10 آلاف سنة، يستطيع كمبيوتر Google الجديد، إنجازها خلال 200 ثانية فقط.

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ونشرت هذه المعلومات لأول مرة في تقرير علمي على موقع وكالة "ناسا" في الإنترنت، لكن تم حذفها لاحقا، وقالت الصحيفة إن كمبيوتر "جوجل" الجديد يستطيع في الوقت الراهن إجراء عملية حسابية تقنية واحدة فقط، لكنه سيكون قادرا على حل المهمات والوظائف العملية، بعد عدة سنوات.

ونقلت الصحيفة عن التقرير: "على حد علمنا، التجربة التي تم تنفيذها تعتبر الحساب الأول الذي يمكن تنفيذه فقط على معالج كمي"، وجاء في التقرير أن "هذا التسارع الجدي مقارنة بالخوارزميات الكلاسيكية المعروفة، يوفر تطبيقا تجريبيا للتفوق المي في المسائل الحسابية".

وأضافت الصحيفة أن مجموعة المصممين في "جوجل"، وصفت هذا الكمبيوتر العملاق بأنه "نقطة هامة جدا على طريق عملية الحوسبة الكمية واسعة النطاق"، وتوقعت المجموعة أن الكمبيوترات الكمية ستكون أعلى بمرات عديدة من مؤشرات التقدم الموجودة في قانون "جوردون مور"، وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة "جوجل"، رفضت تقديم أي تعليقات على الموضوع.