دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تسجل 6 من العلامات التجارية للإصدارات القادمة من سلسلة NEX ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة Vivo خلال الفترة الماضية بتسجيل حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية الخاصة بعدد 6 إصدارات الشركة من سلسلة هواتف NEX المرتقبة والتي سجلت في EUIPO، والتي تشمل هاتف NEX Pro.

وتأتي العلامات التجارية الجديدة من سلسلة هواتف NEX بعنوان Vivo NEX Pro، وNEX Neo، و NEX Lite، وiQOO Lite، وVivoX Pro، وأيضاً VivoX Lite.

كشفت أحدث التسريبات عن أول التفاصيل حول سلسلة هواتف NEX القادمة من Vivo، حيث تستعد الشركة لإطلاق 6 من الإصدارات الجديدة من هذه السلسلة خلال الفترة القادمة، والتي تنضم إلى هاتف NEX 3 5G في السوق الأوروبي قريباً وفقاً لأحدث التسريبات.

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ولقد تقدمت شركة Vivo سابقاً للحصول على حقوق الملكية الفكرية لعلامات تجارية أخرى من سلسلة هواتف NEX تشمل كلاً من Vivo NEX V،NEX X ،NEX Y ،NEX Z وأيضاً NEX Play، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الشركة سجلت أيضاً علامة تجارية لهاتف iQOO Lite الذي صدر إلى الأسواق بعنوان iQOO Youth Edition.

يذكر أن VivoX Pro، وVivoX Lite من العلامات التجارية الجديدة التي تظهر للمرة الأولى من Vivo، لذا نترقب وصول هذه الإصدارات إلى الأسواق أو الإعلان عنها رسمياً لاحقاً.

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هذا الموضوع Vivo تسجل 6 من العلامات التجارية للإصدارات القادمة من سلسلة NEX ظهر على التقنية بلا حدود.