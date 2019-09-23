شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهادرة.. توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم، بالعيد الوطنى الـ 89 للمملكة والذى يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ ، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.

Advertisements

وتشهد المملكة العربية السعودية حراكا اقتصاديا ومجتمعيا كبيرا خاصة بعد تولى الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد فى المملكة، وفى ظل خططه الطموحة لتنويع مصادر الدخل فى المملكة وعدم اقتصارها على النفط فقط، فضلا عن إفساح المجال للشباب فى المؤسسات والحكومية والخاصة وسوق العمل لمساعدته فى بناء دولة حديثة متقدمة.