الصومال.. مقتل 5 جنود في هجوم لـ "الشباب" جنوبي البلاد

مقديشو / الخليج 365
أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مقتل 13 مسلحًا من حركة "الشباب" و5 جنود في مواجهات اندلعت عقب هجوم انتحاري جنوبي البلاد.
وقال محمد عبدي، المسؤول في الجيش الصومالي، في حديث لوسائل إعلام محلية إن قوات بلاده قتلت "13 مسلحًا" في المواجهات التي اندلعت بإقليم شبيلى السفلى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة الشباب، مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان لها نشر على موقع صومالي ميمو المحسوب عليها.
وقالت إنها قتلت 23 جنديًا.
ونفى عبدي صحة ما أوردته الحركة بشأن عدد القتلى، وقال: خسرنا فقط 5 جنود".
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