وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدة قلنديا هي "نايفة كعابنة"

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، هوية فلسطينية قتلها الجيش الإسرائيلي بالرصاص، قرب حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، الأربعاء.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بأن المواطنة هي نايفة محمد كعابنة (50 عامًا) من سكان رمون بمحافظة رام الله والبيرة، دون تفاصيل إضافية.
وأطلق جندي إسرائيلي الرصاص على "نايفة" بينما كانت تمر قرب المكان المخصص للمشاة على مقربة من حاجز قلنديا؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح، حسب شهود عيان.
وأضاف الشهود للأناضول أن الجيش الإسرائيلي أغلق الحاجز أمام المارة، ومنع طواقم إسعاف فلسطينية من الوصول للمصابة وتقديم العلاج لها؛ ما أدى في النهاية إلى استشهادها.
وتتكرر مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية من آن إلى آخر، في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي لدعوات متكررة يطلقها الفلسطينيون لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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