شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مطعم شهير بكورنيش الفناتير في الجبيل الصناعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالجبيل، مساء أمس، إخماد حريق اندلع في مطعم بالمنطقة السكنية بالقرب من مركز المدينة، قبل وصول النيران إلى المرسى المجاور ودون حدوث أضرار بشرية.

وقال متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، إن الدفاع المدني بمحافظة الجبيل تلقى بلاغاً مساء أمس الأحد باندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الجبيل بكورنيش الفناتير.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحريق وتمت السيطرة على النيران، دون انتشارها وتطورها، ودون أي إصابات أو وفيات، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

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