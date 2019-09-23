شراكة بـ 5 مليارات بين «مِراس» و«بروكفيلد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مِراس» أمس عن عقد شراكة طويلة الأجل مع شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» (بروكفيلد) في مراكز تجارية تابعة ل«مِراس» بما يعزز من قوة العلامة التجارية للشركة، ويرتقي بقطاع التسوق في الإمارات.

وفقاً للاتفاقية، تستثمر «بروكفيلد» في أصول تابعة لشركة «مِراس» ضمن شراكة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وتوظف عبرها «بروكفيلد» خبرتها التي تمتد لأكثر من 120 عاماً، وسمعتها الراسخة باعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال المراكز التجارية على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بروكفيلد هي أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها أكثر من 385 مليار دولار.

وستسهم هذه الشراكة في تعميق خبرة «مِراس» في ابتكار مشاريع متعددة الاستخدامات تتمحور حول أسلوب الحياة بالاستعانة بخبرة «بروكفيلد» العميقة في مجال العقارات المتخصصة بالمراكز التجارية وعلاقاتها العالمية الواسعة، وهو ما يعزز مكانة دبي التجارية عالمياً من خلال استقطاب مستثمرين وعلامات تجارية جديدة ورائدة للمرة الأولى في المنطقة.

وقال عبدالله الحباي رئيس مجموعة «مِراس»: سعداء بعقد هذه الشراكة مع مؤسسة استثمارية رائدة مثل «بروكفيلد»، ونتطلع إلى أن تكون بداية لعلاقة مثمرة بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي وجهة استثمارية رائدة عالمياً.

وقال برايان كينجستون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد بروبرتي»: لطالما كانت دبي أحد أهم الأسواق العقارية الرائدة عالمياً. نحن على ثقة بأن أصول «مِراس» التي تتميز بجودتها العالية مع علاقاتنا العالمية وقدراتنا التشغيلية، سترتقي بالخيارات المتاحة لكل من التجار والزبائن. كما نتطلع إلى استكشاف فرص ذات قيمة عالية من خلال إعادة التطوير، وتعزيز وبناء المناطق الحضرية والوجهات.

وتأتي هذه الشراكة ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دبي خلال عام 2019 والتي تواصل تحقيق معدلات مميزة، وهو ما جعل الإمارة تحتل مكانة بارزة لتكون واحدة من أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالمياً، كما تعتبر دليلاً آخر على الثقة المطلقة بمستقبل دبي من قبل مجتمع الاستثمار والأعمال العالمي.

من هي «بروكفيلد»؟

بروكفيلد هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث تدير أكثر أصول بقيمة 385 مليار دولار، وتملك خبرة تمتد لأكثر من 120 عاماً كشركة مالكة ومشغلة، وتستثمر الشركة في الأصول والأعمال عالية الجودة وطويلة الأجل في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وبصفتها واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في العالم في مجال العقارات، تمتلك «بروكفيلد» وتدير عقارات بارزة في أكثر الأسواق حيوية في العالم، وتشمل محفظتها العالمية عبر القارات الخمس، المكاتب، وتجارة التجزئة، الملكيات العائلية المشتركة، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والتخزين الذاتي، والإيجار الثلاثي الصافي، والإسكان المصنّع، أصول سكن الطلاب.