جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف «الصوفية مقابل العصرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الخميس المقبل، أول حفلة موسيقية تجمع الإبداعات العربية مع الشرق إفريقية في الإمارات بعنوان: «الصوفية مقابل العصرية»، يحييها: الفنان المبدع فتحي سلامة، ومنشد الصوفية المصري الشيخ محمود تهامي، إلى جانب فرقة زنجبار طرب وكيدومباك التابعة لأكاديمية بلدان الداو للموسيقى.

وبالتماشي مع مبادرة «البُردة»، التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الدولة، بهدف دعم الثقافة والفنون الإسلامية المعاصرة، يدعو مركز الفنون جمهور الأمسية إلى استكشاف الأصوات العربية والإسلامية في القارة الإفريقية، من مصر إلى زنجبار؛ إذ يجمع عرض «الصوفية مقابل العصرية» بين أصوات وإيقاعات الأناشيد الصوفية التقليدية والنغمات العصرية لموسيقى الجاز المصرية، في تناغم فريد بين الأصوات العربية.

قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «يسرني رؤية مركز الفنون في الجامعة، يقدم مثل هذا الحفل المميز، الذي يحتفي بعمق وغنى الثقافة الإسلامية بكافة أشكالها للجمهور المحلي».

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: «بعد استضافة حفلة موسيقية ومراسم توزيع جوائز مهرجان البُردة العام الماضي، انبهرنا بالتفاعل الكبير، الذي أبداه الحضور تجاه المقاربات العصرية المبتكرة للموسيقى الإسلامية. وتستمد هذه الفعالية روعتها من المشروع المشترك بين فتحي سلامة والشيخ محمود تهامي، والذي يعرض تناغماً فريداً بين أساليب الإنشاد الصوفي والإبداعات العصرية المبتكرة لموسيقى الجاز».