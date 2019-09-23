أكبر برلمان يحتضن العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أكبر برلمان عالمي يكرس فكرة المجتمع الدولي المتعدد الحكومات الموحد إنسانياً وأخلاقياً حول قيم العدل، والمساواة، والأمن، والسلام، والتعاون.

افتتحت أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، وربما لا يعير الناس كبير انتباه لهذا الحدث الإجرائي الذي تصحبه طقوس رمزية من قبيل قرع جرس السلام، لأن الاهتمام الدولي والإعلامي يتركز حول الأسبوع الثاني من بدء الدورة، وهو الأسبوع الحافل والمزدحم كماً، ونوعاً، إذ تبدأ فيه المناقشات العامة بحضور نوعي لقادة الدول ورؤساء الحكومات، ويتعاقبون على منبر القاعة العامة الكبرى للمنظمة الدولية لإلقاء كلماتهم وطرح أفكارهم.

تكتسب الجمعية العامة التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أهميتها كواحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للمنظمة الدولية، وتحتل موقع الصدارة بينها ، لأنها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء البالغ عددها 193دولة، حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية، والسلام، والأمن، والقانون الدولي، وغيرها.

وحدد رئيس الدورة الجديدة للجمعية، البروفيسور النيجيري تيجاني محمد بندي، أولويات لتكون محور خطة قيادته للدورة ال74، وتتمثل في تعزيز السلام والأمن الدوليين، ولاسيما منع نشوب النزاعات، وتعزيز الشراكات من اجل المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما: القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم ذي النوعية الجيدة، وتعزيز التحرك العالمي للتصدي للتغير المناخي، وهو جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والنساء. وستعقد خمسة مؤتمرات قمة هامة حول العمل المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والرعاية الصحية الشاملة والدول الجزرية الصغيرة النامية، بالتوازي مع أسبوع المناقشات العامة بحضور قادة الدول.

منتدى فريد

عشية احتفال المنظمة الدولية بالذكرى الماسية لتأسيسها العام المقبل، يستذكر العالم التحديات الكونية المترابطة بشكل متزايد في عالم سريع التغير، وتستبين الحاجة لتأكيد أهمية المنظمة الدولية وموقعها في العالم كمحور مركزي لمعالجة المشكلات القائمة، والمستجدة، والعمل على حلها بالمزيد من التعاون والشمول والتفهم والتكاتف، والذهن المنفتح والصدر الرحب والأفق المفتوح، لتكريس العمل الدولي مفتاحاً لحل مشكلات الكوكب الذي لا نملك غيره والذي يجب أن نتشارك موارده اقتصادياً، ونتساكن فيه بالعيش المشترك والسلام والتسامح إنسانياً، والتمسك بمبدأ الوحدة في التنوع، والإيمان بالأصوات المتعددة لعالم واحد لابتداع حلول حقيقية للتحديات العالمية الماثلة، والكامنة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن هذا الفهم بالتشديد على ضرورة الشفافية والحوار والتفاهم، ووصف الجمعية العامة بأنها «المنتدى الفريد الذي لا غنى عنه لإحراز التقدم في معالجة القضايا الحساسة والهامة».

لا بديل

وقائع التاريخ المعاصر تؤكد أنه لا بديل عن الأمم المتحدة، إلا الأمم المتحدة نفسها، وما زالت ذاكرة البشرية تعي الثمن الذي دفعه العالم بسبب انهيار عصبة الأمم، الكيان الدولي السابق للأمم المتحدة، فقد تهيأ المسرح في غياب منصة دولية لانفجار الحرب العالمية الثانية التي كانت كلفتها البشرية فادحة، وراح ضحيتها اكثر من 80 مليون إنسان في خمس سنوات.

ومنذ إنشائها كرست الأمم المتحدة نفسها لقيادة الجهود الجماعية المشتركة من أجل التصدي للتحديات العالمية، وكانت الهيئة الحكومية الدولية الأرفع تمثيلاً على كوكب الأرض، وخير أمل يعول عليه العالم لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، وكفالة التقدم الاجتماعي، وحمايته.

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صوت العالم وضميره

كانت الجمعية العامة هي المنصة الشرعية الجامعة، والصوت المعبر عن المجتمع الدولي وضميره، والمخولة التصدي للتحديات العالمية الكبيرة، والمعقدة، مثل النزاعات المسلحة بين الدول، وداخلها، والكوارث الطبيعية، ومشكلات النزوح واللجوء، والجوع والفقر، والظلم الاجتماعي والاقتصادي، وقضايا البيئة، والطفولة، والنوع..إلخ.

وكفل التنوع والتعاون والوحدة الإنسانية للأمم المتحدة أن تتقدم وألا تشيخ، أو تترهل، أو تصاب بالحصر. وربطت مفهوم صيانة الأمن والسلم الدوليين بقضايا الحياة كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي ظلها ازدهرت عمليات السلام، وتعززت الحقوق الإنسانية والمساواة بين الجنسين، وقطع العالم شوطاً بعيداً في مجال تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والنهوض بالمجتمع المدني، وتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون والعمل المشترك، وإدخال الأخلاق في ترويض النزعات الاستهلاكية، والإنتاجات الرأسمالية، ووضع حد لسباقات التسلح والتصدي للإرهاب الدولي والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتحميل المسؤولين كلفة التخلص من النفايات السامة، ومكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة الفتاكة.

إن منظمة الأمم المتحدة تسعى لتحقيق أهداف عظيمة. ولكن في بعض الأحيان يؤدي الانقسام بين دول متنافرة، أو مختلفة على المعايير وأساليب العمل، إلى عرقلة أداء أجهزة المنظمة الدولية وضمان وصولها إلى أهدافها لمصلحة العالم، كما هو مطلوب ومرغوب.

تعددية ووحدة

تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها اكبر محفل ديمقراطي في العالم، أهمية تعزيز تعددية الأطراف، ووحدة الهدف في صيانة الأمن والسلم الدوليين بمفهومهما الشامل. ولن يتحقق ذلك إلا بتعزيز التعاون الدولي لتوطيد أركان السلام العالمي،والعمدة في إرساء دعائم الاستقرار، هو احترام القانون الدولي والالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإعلاء أولوية حل المنازعات الدولية عن طريق التفاوض والوساطة، أو التوفيق والتحكيم، أو عبر الأروقة القضائية الدولية.

إن طول العهد ينسي، والبشرية تحتاج إلى أن تنعش ذاكرتها على الدوام، وقصار النظر من الشعبويين والقوميين المتطرفين الذين يمثلون مستصغر الشرر الذي أوقد نار حربين عالميتين، يحتاجون إلى من يصحح نظرهم للارتقاء نحو المستقبل لا الركون إلى الماضي.

تجديد الالتزام

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مناسبة أكثر من سانحة لأن يجدد أعضاء المجتمع الدولي التزامهم بتعهدات ميثاق المنظمة الدولية.

فتعزيز السلام والأمن أسّه منع نشوب النزاعات لأن التصدي للنزاعات بعد اندلاعها أكثر كلفة بشرياً، ومادياً، وأشد تعقيداً.

وتشجيع إقامة نظام اقتصادي عالمي يكفل أن ينعم كل شعب وأمة بحصة عادلة من الثروة، وعائد الموارد. وتعزيز التحرك العالمي والجهد الجماعي المشترك من شأنه تعظيم مردود الإسراع بالتصدي للقضايا الدولية التي لا يقتصر تأثيرها في دولة من دون أخرى.

والأمم المتحدة وهي تدرج حثيثاً نحو عامها الخامس والسبعين،يحتاج العالم ودوله وقادته إلى استذكار الأهداف التي كانت وراء إنشاء المنظمة الدولية عقب حرب عالمية مدمرة كانت باهظة الكلفة بشرياً، ومادياً، وأخلاقياً، والاستهداء بالمبادئ التي أرسيت لتكون سراجاً منيراً تتلمس بضيائه الإنسانية الدرب الآمن نحو المستقبل.