بومبيو: قواتنا في الخليج للردع ونسعى لتجنب الحرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إن هدف بلاده «تجنب الحرب» مع إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي «للردع والدفاع»، بينما أكدت الرياض، أن طهران تخاطر باحتمال تحرك عسكري ضدها إذا واصلت في مسار زعزعة الاستقرار.

وأضاف بومبيو: «مهمتنا هي تفادي الحرب... رأيتم ما أعلنه (وزير الدفاع الأمريكي مارك) إسبر يوم الجمعة. ننشر قوات إضافية في المنطقة لغرض الردع والدفاع»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». واستطرد قائلاً لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»: «إذا استمر عدم نجاح (إجراءات) الردع، فإني على ثقة أيضاً بأن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ ما يلزم من إجراءات»، معتبراً أن القيادة الإيرانية «تدرك ذلك».

في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس: «إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة أرامكو السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية».

وقال راب: «إن بريطانيا، ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية» على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية مؤخراً، مشيراً إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين الاثنين الماضي في هذا الشأن، وذلك حسب وكالة «رويترز».

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.

وقال الجبير، متحدثاً عن طهران في لقاء مع شبكة «سي إن إن»: «إذا واصلوا هذا المسار، فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري».

وفي مقابلة مع «العربية»، قال الجبير إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مؤكداً «سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية».

وأضاف أن الهجوم على أرامكو غير مسبوق، وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحاً أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية.

وكشف الجبير، عن أن هناك تنسيقاً على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، وتابع «إدارة ترامب اتخذت موقفاً قوياً ضد إيران عبر العقوبات».

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إلى أن إيران تشن حرباً على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتاً إلى أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب.

وأوضح الجبير «لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير»، وأضاف: «لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران». (وكالات)