بداية بطل للشارقة وشباب الأهلي والعين والجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم



اعتلى فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب الجولة الأولى من النسخة 45 من دورينا بفوزه الكبير على حتا بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الأول بفارق الأهداف عن الشارقة والجزيرة والعين والفجيرة. وكانت بداية الرباعي المرشح للمنافسة على اللقب، بداية بطل، وان اختلفت طريقة الفوز بين فريق وآخر.

تميزت المرحلة الأولى من المسابقة بالضعف التهديفي، بعدما اقتصر عدد الأهداف المسجلة 17 هدفاً، كان نصيب شباب الأهلي والعين الأعلى بثلاثة أهداف لكل منهما.

وغاب التهديف عن 6 فرق، بينما لم تشهد سوى مباراتين تسجيل الأهداف من الفريقين، كانت الأولى في مباراة بني ياس مع عجمان والثانية بين العين واتحاد كلباء، علماً أن المباراة الأخيرة كانت الأعلى تهديفياً برصيد 5 أهداف.

واستطاع شباب الأهلي ضمان الحصول على النقاط الثلاث من ملعب حمدان بن راشد على حساب الفريق العائد إلى عالم الأضواء، رغم كل ما ناله الفريق من انتقادات بعد اللقاء بسبب ضعف المردود الفني وعدم فرض سيطرته إلى أهداف.

وتمكن الشارقة حامل اللقب من تحقيق بداية إيجابية في مستهل رحلته من أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وأكرم الشارقة وفادة ضيفه خورفكان العائد إلى عالم الأضواء بعد غياب عقد كامل من الزمن، بعدما حقق الفريق«الملكي» النقاط الثلاث بفضل ثنائية من ثنائي الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو جوميز، ليحصل رجال المدرب المواطن عبد العزيز العنبري على الانتصار الأول وضمان الحصول على النقاط الثلاث الأولى هذا الموسم.

ووفق الشارقة مرة جديدة في زيادة غلته من النتائج الإيجابية على أرضه وبين جماهيره، بعدما أبعد شبح الخسارة عنه، علماً أن خسارته الأخيرة في الإمارة الباسمة كانت أمام الوحدة في الجولة 20 من الموسم قبل الماضي، حين سقط في السابع من إبريل/ نيسان عام 2018.

وتوهج الفريق الملكي مع تألق لافت للساحر البرازيلي كورونادو الذي صنع ثنائية لاعبي الرأس الأخضر منديز وجوميز ليضمن البطل النقاط الثلاث الأولى هذا الموسم.

فريق الأحلام

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بدأ فريق الجزيرة المرشح الأول لنيل اللقب هذا الموسم قياساً إلى الصفقات التي قام بها في «ميركاتو» الصيف مسيرته في المسابقة بتحقيق فوز ثمين على حساب الظفرة بهدفين دون مقابل، لكن دون أن يقنع في الأداء.

واستطاع الجزيرة أن يؤسس «فريق الأحلام» قياساً إلى ما يمتلك من أسماء لامعة في تشكيلته الأساسية أو تلك التي توجد على دكة البدلاء، التي تميزت بوجود الثنائي المبدع عمر عبد الرحمن وخلفان مبارك. ولم يتمكن الجزيرة من استغلال سيطرته على المجريات، بعدما تجاوزت نسبة 63%، وسنحت له العديد من الفرص في الشوط الأول، وإن كان قد أنهاه متقدماً بهدف دون مقابل حمل توقيع المدافع الدولي الواعد محمد العطاس.

وزج المدرب الهولندي ستريبل في الشوط الثاني بالثنائي عموري وخلفان، لينجح البرازيلي كينو من تسجيل الهدف الثاني في الرمق الأخير من عمر المباراة، ليخرج «فخر العاصمة» غانماً النقاط الثلاث وفي جعبته هدفين وبشباك عذراء.

الأول

تمكن يوسف جابر ظهير فريق شباب الأهلي من حفر اسمه في سجلات المسابقة بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول في المسابقة في النسخة 12 في عصر الاحتراف.

وجاء هدف يوسف جابر في الدقيقة الخامسة لينال شرف أن يكون أول من يهز الشباك في المسابقة هذا الموسم.

وكانت حالة الطرد الأولى في الموسم الكروي الجديد من نصيب لاعب فريق الظفرة سلطان السويدي وذلك في مواجهة فريقه أمام الجزيرة.

ونال السويدي البطاقة الحمراء الأولى بسبب الحصول على بطاقتين صفراوتين، كانت الأولى في الدقيقة العاشرة، وهي الأولى في المسابقة، قبل أن يتحصل على الثانية في الدقيقة 67 لينال الحمراء.