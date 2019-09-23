أكاديمية الأزهر: نسلح الأئمة والوعاظ بالفكر المستنير

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أكد الشيخ محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الأكاديمية الأزهرية، تقوم بتسليح أئمة ووعاظ العالم الإسلامي، بالفكر المستنير لمواجهة الفكر المتطرف، مشدداً على أن الدعوة في هذا العصر، لم تعد محصورة في خطبة الجمعة، أو درس يذاع، أو كتاب ينشر، بل أصبح العالم في حاجة إلى البرامج الإصلاحية الشاملة، وهذا ما تقدمه الأكاديمية للأئمة والوعاظ.

وأوضح، في حفل تخريج دفعة جديدة من الأمة والوعاظ، أمس، أن الدعوة الإسلامية تواجه العديد من التحديات والمعوقات المتنوعة التي تفرض على الدعاة أن يكونوا على قدر المسؤولية.

وأشار سعيد عامر، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والدعوة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن شعوب الأمة الإسلامية تضع آمالها في الأزهر الشريف؛ ليبين صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مبيناً أن هذا ليس من فراغ، وإنما يعود لتاريخ الأزهر العريق، وحاضره المشرق في نشر الدعوة الإسلامية، وحفظ الدين على مدار أكثر من ألف عام.