«القضية» بالإسبانية في معرض مدريد للكتاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك منشورات القاسمي في معرض مدريد الدولي للكتاب الذي سينطلق في 8 أكتوبر المقبل بالترجمة الإسبانية لمسرحية «القضية» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تستلهم مسرحية «القضية» التاريخ العربي، ويؤكد سموه في مدخل «القضية» التشابه بين الواقع الأليم الذي عاشته الأمة العربية في الماضي، وما تعانيه اليوم، وهي ذات الرؤية التي خلص إليها في مقدمة مسرحيته هولاكو.

وتعج المسرحية بالشخصيات التاريخية وبالأحداث، وتقع في ثلاثة فصول، ويزين الغلاف لوحة الفنان والمستشرق النمساوي رودولف أرنست.

ويذكر أن فرقة مسرح الشارقة الوطني قدمت المسرحية بإخراج الفنان العراقي الراحل قاسم محمد عام 2002، هي حلقة من سلسلة كتابات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي تطل من نافذة الماضي، وصولاً إلى حالات مشابهة وصور متطابقة في الحاضر وربما في المستقبل، وهو عمل مسرحي يتراجع فيه الحوار لصالح المعاني والعبر ويسعى إلى مواكبة الأحداث والقضايا العربية والإنسانية وتقديمها إلى الجمهور العربي والعالمي في أبهى صورة فنية تحمل الفكر والفرجة معاً، وتشخص ماضي الأمة وحاضرها، ثم تبشر بالمستقبل لتقول كلمة الفصل من دون تشويه أو إساءة أو تحامل أو تجنٍ.