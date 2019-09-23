شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 89.. يداً بيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تويتر: «نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد... نبارك لهم إنجازات تتسارع... وقيادة تبادر.. وكفاءات تتسابق نحو العلياء.. ونبارك للملك وولي عهده شعباً التف حولهما.. وجموعاً بايعتهما.. وملياراً ونصف المليار مسلم يقدرون خدمتهما لقبلتهم».

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89.. يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا..يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك..حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها. وأضاف سموه: علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية.. ننطلق من حتمية الوقوف معاً في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سموّهم برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسموّ الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأشاد سموّهم، بما حققته المملكة العربية السعودية، من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين. متمنين لأخيهم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، موفور الصحة والعافية.

وغرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عبر تويتر قائلاً: «نبارك لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية يومهم الوطني ال 89 ونسأل الله أن يديم العز والخير على اشقائنا... نعم #معاً_أبداً وفرحتنا واحدة ومصيرنا مشترك».

هنَّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ال 89.

وقال سموه على «تويتر»: في اليوم الوطني ال 89 للمملكة العربية السعودية، نتوجه للشعب السعودي وللملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالتهنئة القلبية الصادقة. نسأل الله أن تظل بلاد الحرمين مباركة ورايتها عالية وهامتها أبيّة.. ودامت أرضاً يسودها العز والرخاء والأمان.

كما غرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر تويتر قائلاً:»نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني ال 89، كل عام وأشقاؤنا في المملكة في خير وتقدم وازدهار، علاقاتنا تاريخية واستراتيجية تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والمزيد من الرقي والإنجازات»

وغرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر تويتر قائلاً: «أجمل التبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني 89 الذي تتجلى فيه عراقة التاريخ وسمو الرسالة وإنجازات الحاضر وآفاق المستقبل الزاهرة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان». متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكةوغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تويتر: «نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد... نبارك لهم إنجازات تتسارع... وقيادة تبادر.. وكفاءات تتسابق نحو العلياء.. ونبارك للملك وولي عهده شعباً التف حولهما.. وجموعاً بايعتهما.. وملياراً ونصف المليار مسلم يقدرون خدمتهما لقبلتهم».وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89.. يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا..يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك..حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها. وأضاف سموه: علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية.. ننطلق من حتمية الوقوف معاً في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة.كما بعث صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.كما بعث سموّهم برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسموّ الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وأشاد سموّهم، بما حققته المملكة العربية السعودية، من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين. متمنين لأخيهم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، موفور الصحة والعافية.وغرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عبر تويتر قائلاً: «نبارك لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية يومهم الوطني ال 89 ونسأل الله أن يديم العز والخير على اشقائنا... نعم #معاً_أبداً وفرحتنا واحدة ومصيرنا مشترك».هنَّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ال 89.وقال سموه على «تويتر»: في اليوم الوطني ال 89 للمملكة العربية السعودية، نتوجه للشعب السعودي وللملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالتهنئة القلبية الصادقة. نسأل الله أن تظل بلاد الحرمين مباركة ورايتها عالية وهامتها أبيّة.. ودامت أرضاً يسودها العز والرخاء والأمان.كما غرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر تويتر قائلاً:»نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني ال 89، كل عام وأشقاؤنا في المملكة في خير وتقدم وازدهار، علاقاتنا تاريخية واستراتيجية تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والمزيد من الرقي والإنجازات»وغرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر تويتر قائلاً: «أجمل التبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني 89 الذي تتجلى فيه عراقة التاريخ وسمو الرسالة وإنجازات الحاضر وآفاق المستقبل الزاهرة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

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