«المركزي» يرفع توقعات النمو إلى 2.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عبير أبو شمالة، و(وام)

حقق النمو الحقيقي في دولة الإمارات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.2% في الربع الثاني من عام 2019، بحسب التقديرات التي أصدرها أمس مصرف الإمارات المركزي.

ونما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 0.3% في الربع الأول 2019 إلى 1.5% في الربع الثاني، وهو ما يعزى إلى تقدير تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي من 12.4% إلى 4% خلال الفترة ذاتها وانعكس الانتعاش في الأنشطة غير النفطية أيضاً على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ 58.2 في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2014.

توقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في عام 2019، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4% خلال العام الجاري مقابل 1.3% في عام 2018، وكذلك بقطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2018.

وأرجع المصرف المركزي تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، يتوقع أن ينمو قطاع النفط على الرغم من مستويات الإنتاج الحالية، مستفيداً من مبادرة شركة أدنوك للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة بأكثر من 400 مليار درهم على مدار خمس سنوات وأكد المصرف المركزي أنه وفي غضون ذلك، زاد التوظيف في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 1% في الربع الثاني من سنة 2019، مقابل 0.1% في الربع السابق، وارتفع معدل التوظيف عامة في الربع الثاني بحوالي 0.5% مقابل 1.2% في الربع السابق.

وأرجع الفضل في ارتفاع نسبة التوظيف إلى الارتفاع في قطاع العقارات وفي قطاعات أخرى، وقال إن التوظيف في قطاع العقارات ارتفع بحوالي 5% في الربع الثاني مقابل ارتفاع وصل معدله إلى 4.4% في الربع الأول 2019. ولفت إلى تراجع الانخفاض في التوظيف في قطاع البناء (الذي يشكل 33.2% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص) حيث انخفض بحوالي 1.3% و1.1% خلال الربعين الأول والثاني على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ظلت نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك سالبة في الربع الثاني عند - 1.6 % نتيجة التضخم السالب لكل من السلع التجارية / -1% / والسلع غير التجارية / - 1.8% / فبالإضافة إلى تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، تراجع التضخم في السلع التجارية جراء تدني التضخم العالمي وتزايد قيمة الدرهم، في حين تراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار، خاصة في مجال الإسكان. وأشار إلى أن التضخم سجل تراجعاً بمعدل 0.3% في أبوظبي، في الوقت الذي تراجع فيه بحوالي 2.7% في دبي.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني من عام 2019، زادت ودائع العملاء في البنوك على أساس سنوي مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة، ومن ناحية أخرى، استمر الائتمان في النمو مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره، ووصل نمو الائتمان إلى 4.3% في الربع الثاني من 2019.

وسجلت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة طفيفة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من الانخفاض الطفيف في حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وجاءت الزيادة في إجمالي أصول المصرف المركزي بشكل رئيسي في النقد والأرصدة المصرفية في الخارج، بينما تركزت الزيادة على جانب الخصوم في الاحتياطيات الإلزامية وشهادات الإيداع والعملة المصدرة.

وأكد المركزي أنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار الفائدة في دولة الإمارات تراجعاً تماشياً مع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير في سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وظل الفرق بين سعر فائدة «الإيبور» وسعر فائدة «الليبور» على القروض الدولارية ثابتاً في المتوسط، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الإماراتي، في حين زاد فرق سعر الفائدة لأجل 10 سنوات على مبادلات الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف وإن كان لا يزال منخفضاً.

ولفت «المركزي» إلى استمرار التحديات على مستوى القطاع العقاري في الربع الثاني من العام الجاري. وتحدث عن المبادرات التحفيزية المتعددة لدعم القطاع منها إدخال أبوظبي أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي وملكية العقارات للأجانب، وتوقع أن يسهم هذا التغيير في زيادة الطلب في سوق أبوظبي العقاري. وقال إن الأسعار والإيجارات في العاصمة شهدت تراجعاً في الربع الثاني من العام الجاري، لكن العائد الإيجاري ارتفع مقارنة بالربع الأول من العام نتيجة الانخفاض في الإيجارات مقارنة بانخفاض أكبر نسبياً في أسعار البيع. وذكر أن أبوظبي سجلت ما قيمته 31 مليار درهم من معاملات البيع العقارية.

وقال إن متوسط أسعار العقارات والإيجارات في دبي بات مناسباً أكثر في معظم الفئات خلال الربع الثاني، لافتاً إلى أن العائد الإيجاري على الرغم من ذلك سجل زيادة ليتراوح بين 6 إلى 10% في مختلف المناطق ما أدى لاجتذاب 11 ألف مستثمر جديد، يضافون إلى 16 ألف مستثمر مسبق في سوق دبي. وشكلت المعاملات العقارية على الخارطة 25% من إجمالي المعاملات حتى نهاية يونيو 2019. وتحدث عن المبادرات التحفيزية المختلفة في دبي متوقعاً أن تسهم في تعزيز التنافسية ونمو الطلب على العقارات في الإمارة.

ارتفاع قيمة الدرهم

بحسب التقرير ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0.42% أمام عملات أهم شركاء التصدير من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على أساس ربع سنوي، وباستخدام أوزان الدول غير المصدرة للنفط. وبالقيمة الحقيقية ارتفع سعر الصرف الحقيقي الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين بنسبة 0.3% في الربع الثاني مقارنة بانخفاض قدره 1.8% في الربع السابق.

من جهة أخرى تحدث التقرير عن انكشافات البنوك المحلية في جانب الأصول من ميزانياتها لعمومية، بما في ذلك فروعها ومؤسساتها المنتسبة، قائلاً إن أكبر انكشاف تمثل في المملكة المتحدة بقيمة 61.3 مليار درهم، تليها السعودية بقيمة 53.5 مليار درهم ثم مصر (47.5 مليار درهم) ولفت إلى أن أكبر زيادة في أعلى 10 انكشافات خلال الربع الثاني من العام الجاري (على أساس ربع سنوي) كانت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم (14.2%)، تليها مصر بواقع 4.1 مليار درهم (9.5%) وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم (6.3%).

وفي الوقت نفسه، وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الانكشاف على تركيا بواقع 4.1 مليار درهم (تراجع بنسبة 16.2%) وعلى الهند بواقع 2.8%، تراجع تصل نسبته إلى 11.2%، كما تراجع الانكشاف على الولايات المتحدة بحوالي 6.3% وبواقع 2.3 مليار درهم.

أما على جانب الخصوم من الميزانية العمومية، وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري، كان أكبر انكشاف لبنوك الإمارات في الخارج على السعودية بقيمة 68.7 مليار درهم، تليها المملكة المتحدة بقيمة 40.6 مليار درهم وسنغافورة 17.6 مليار درهم. ولفت البنك إلى أن أعلى تراجع في انكشاف على الخصوم الأجنبية على أساس ربع سنوي واعتباراً من نهاية شهر يونيو الماضي تمثل في السعودية بنسبة 7.1% تليها المملكة المتحدة 6.5% وفرنسا بنسبة 16%.

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الإنفاق الحكومي الموحد يقفز 21.6% في الربع الأول

ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي الموحد إلى 119 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 بنمو نسبته 21.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية، تم نشرها ضمن تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي المصروفات على أساس سنوي 16.3% خلال الربع الأول. كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، المقيس بصافي الحيازات من الأصول غير المالية، بنسبة سنوية 94.1%، ليصل إلى 13.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، سجل صافي رصيد التشغيل عجزاً بقيمة 1.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بفائض قدره 10.4 مليار درهم في الربع السابق وتراجعت معدلات نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019. وجاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 9.3% ليصل إلى 42.4 مليار درهم مقابل 46.7 مليار درهم في الربع نفسه من عام 2018.

وعلى صعيد آخر، عوضت الإيرادات الأخرى انخفاض الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت بمقدار 5.3 مليار درهم، أو ما نسبته 9.5% لتصل إلى 61.2 مليار درهم مقابل 55.9 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2018.

وظلت المساهمات الاجتماعية ثابتة نسبياً عند 3.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019.



2.98 تريليون إجمالي الأصول المصرفية خلال أغسطس

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.3% من تريليونين و975.8 مليار درهم بنهاية يوليو / تموز 2019 إلى تريليونين و983.4 مليار درهم بنهاية أغسطس / آب 2019، بينما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من تريليون و705 مليارات درهم بنهاية شهر يوليو 2019 إلى تريليون و707.6 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2019.

وارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 1.3% من 502.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو / حزيران 2019 إلى 509 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس 2019.

وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من تريليون و363.8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2019 إلى تريليون و362.4 مليار درهم نهاية شهر أغسطس 2019، كما انخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.6% من تريليون و642.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2019 إلى تريليون و632.2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2019.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى نمو بمقدار 7.2 مليار درهم في الودائع النقدية، مقابل انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك. وانخفض عرض النقد (ن2) نتيجة لانخفاض بمقدار 7.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مبطلاً تأثير الارتفاع الذي سجّله عرض النقد (ن1)، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض بمقدار 8.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.