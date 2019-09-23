«إسرائيل» تقطع الكهرباء عن فلسطينيي الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الكهرباء «الإسرائيلية»، عن قطع التيار أمس عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من مغبة ذلك.

وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس أن الجانب «الإسرائيلي» بدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار اعتباراً من أمس الأحد واليوم الاثنين، حتى إشعار آخر. وتقدم شركة الكهرباء «الإسرائيلية» نحو 91% من حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الطاقة، بينما تعتبر شركة كهرباء محافظة القدس، أكبر شركة فلسطينية تزود الفلسطينيين بالطاقة لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار وبعض أحياء في القدس وجميعها تقع في الضفة الغربية.

من جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية، بسبب الديون المالية. وقالت الوزيرة مي الكيلة في بيان إن «فصل الكهرباء يهدد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والأطعمة المحفوظة في الثلاجات». وذكرت أن فصل التيار سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم، فضلا عن تأثيره في صلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات، والأدوية والأطعمة المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية. وحملت الوزيرة الفلسطينية «إسرائيل» «المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم»، مناشدة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل ل «إيقاف هذا العقاب الجماعي». (وكالات)