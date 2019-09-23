بنك الشارقة يصدر سندات بـ2.2 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلن بنك الشارقة إتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لمدة 5 سنوات.

أدرجت السندات في البورصة الأيرلندية بعائد 4٪، تستحق في 18 سبتمبر 2024، وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس، في أعقاب حملة ترويجية تسويقية مكثفة شملت عدداً من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبوظبي ودبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن. وقد بلغت قيمة دفتر الطلبات 1.85 مليار دولار، بمشاركة 109 مستثمرين في التخصيص النهائي.

سيتم استخدام العائدات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ولأغراض التمويل العامة للشركة.

تُعد هذه العملية من بين أكبر عمليات إصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأمريكي بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019، كما أنها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.

ولإنجاز هذه العملية، فقد استفاد البنك من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مديرين من بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي. بي. مورغان للأوراق المالية. كما قدمت شركتا Dentons& Co. وAllen &Overy LLP الدعم القانوني، في حين تولت كل من Maples & Calder LLP وBank of New York Mellon عمليات الإدراج والدفع.