الهلال يواصل تفوقه على الاتحاد ويهزمه للمرة الثانية 3-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

لم يجد الهلال صعوبة في تجديد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف بعد أقل من أسبوع على فوزه بنفس النتيجة في دوري أبطال آسيا، لكن هذه المرة كانت المواجهة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي أطلق عليها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 «جولة الهمة نحو القمة».

وتقدم الهلال بعد فوزه لقمة الترتيب برصيد 10 نقاط متقدماً بفارق نقطتين عن الفيصلي الذي صعد ثانياً بعد فوزه على مضيفه الاتفاق، بهدف دون رد جاء بواسطة النيران الصديقة، وعاد الأهلي لبوابة المنافسة بعد فوزه على مضيفه الفتح بثنائية نظيفة من توقيع دجانيني وعمر السومة ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط متساوياً مع النصر والعدالة، بينما بقي الفتح في مؤخرة الترتيب من دون رصيد وتجمد الاتحاد بدوره على 3 نقاط من فوز وخسارتين، وسيخوض غداً الثلاثاء لقاء مؤجلاً أمام التعاون.

منذ إعلان الحكم التركي شاكير انطلاقة «الكلاسيكو» مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة أمام 42 ألف متفرج هاجم الهلال مرمى الحارس الدولي فواز القرني بقوة حتى أحرز هدفين في أول 26 دقيقة عن طريق البرازيلي ادواردو «16 و26»، ومع أن البرازيلي رومارينيو قلص النتيجة للاتحاد في الدقيقة31، لكن كتيبة التشيلي سييرا لم تقدم أكثر من ذلك.

وأكمل الاتحاد المباراة منقوصاً بعد طرد متوسط الميدان عبد الإله المالكي «82» ليستغل الهلال النقص ويضيف الهدف الثالث عن طريق البديل الإيطالي جيوفينكو في الدقيقة 90.

وقال التشيلي سييرا: «لم نكن جيدين في بداية المباراة وقبلنا هدفين، بعد طرد المالكي اعتقد أن كل شيء انتهى».

وبدا المدرب الاتحادي غاضباً مما يدور حوله من آراء وانتقادات، وقال «أصبح الجميع يملكون الحلول الفنية وأنا أصبحت لا أفهم بعد أن أنقذت الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي الذي تم فيه إقالة دياز وبيلتش».