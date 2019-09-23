انطلاق التصويت خارج الدولة لانتخابات المجلس الوطني

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انطلقت أمس الأحد (22 سبتمبر 2019) عمليات التصويت خارج الدولة في سفارات دولة الإمارات ومقار بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وتستمر يومين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وباشر مواطنو الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدون في الخارج الإدلاء بأصواتهم للمشاركة.

وتم تسجيل أولى عمليات التصويت خارج الدولة في بعثة الدولة الدبلوماسية بمدينة ويلينجتون بنيوزيلندا عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة ويلينجتون (الساعة 2:50 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات) حيث سجل المركز الانتخابي هناك المواطن حميد أحمد حميد الفلاسي الذي حضر للإدلاء بصوته كأول المصوتين في الخارج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانتخابات الرابعة في برنامج التمكين تعزز المشاركة وتدعم دولة المؤسسات التي ننشدها.

وقال قرقاش على «تويتر»: «شاركنا في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في قنصلية الدولة بنيويورك. حضور طيب من أبناء الإمارات الموجودين في مدينة نيويورك، الانتخابات الرابعة في برنامج التمكين تعزز المشاركة وتدعم دولة المؤسسات التي ننشدها».

وقال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن مشاركة مواطني الدولة المتواجدين في مختلف أنحاء العالم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعكس مدى انتمائهم للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة وتعزز الثقة بمكانة المجلس الوطني الاتحادي كإحدى الركائز الرئيسية لمسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

ودعا جميع أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة لاغتنام الفرصة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتصويت لمرشحيهم، والمساهمة في وصول الأصلح والأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والقادر على نقل ومناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لها.

وأشاد بجهود القائمين على تنظيم عمليات التصويت خارج الدولة، وقال: «نشكر كافة فرق العمل التي عملت بالتزام وتفانٍ لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية، وضمان سير عملية التصويت خارج الدولة بسهولة ويسر وفق أعلى المعايير في البعثات الدبلوماسية الإماراتية المنتشرة حول العالم».

من جهته، أكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، استعداد المراكز والمقار الانتخابية في الخارج لاستقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وقال لوتاه إن اللجنة الوطنية للانتخابات حريصة على تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وبما يضمن لجميع الناخبين المشاركة الفاعلة في إنجاح العملية الانتخابية، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وأشار لوتاه إلى أن هذا العام شهد ومن خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، زيادة في عدد المراكز الانتخابية خارج الدولة إلى 118 مركزاً، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي مواكبة لارتفاع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية مع كل استحقاق انتخابي.

وقال إن اختيار المراكز الانتخابية وتوزيعها هذا العام تم بشكل مدروس وضمن خطة محددة، تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم.

وأضاف، أن اعتماد التصويت خارج الدولة، يهدف إلى فسح المجال أمام جميع أعضاء الهيئات الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي، حيث إنها تتيح للناخبين الموجودين خارج الدولة لأي ظرف من الظروف من التصويت لمن يرونه مناسباً وقادراً على تمثيلهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

كما أشار لوتاه إلى زيادة أعداد العاملين في المراكز الانتخابية، إضافة إلى زيادة أعداد المنسقين والمتطوعين من الشباب، كما أكد تزويد جميع المراكز بالخدمات والتجهيزات اللوجستية التي تمكن أصحاب الهمم وكبار المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بالتصويت لمرشحيهم بأسهل الطرق وأسرعها.

وافتتحت لجنة التصويت لانتخابات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي للدولة، بمقر بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، والتي يترأسها سفير الدولة عبيد سالم الزعابي.

وجهزت اللجنة كافة ما يلزم حتى يدلي المواطنون الإماراتيون المقيمون في جنيف والمناطق المحيطة بها في يسر وسهولة.

افتتحت اللجنة أعمال الاقتراع في العاشرة من صباح أمس، وتستمر في استقبال مواطني الدولة للتصويت حتى نهاية اليوم الاثنين، وأكد سفير الدولة في جنيف عبيد سالم الزعابي اتخاذ كافة الترتيبات؛ من أجل أن يُسهم مواطنو الدولة في الخارج في هذه الانتخابات.

وكما انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، عملية انتخابات المجلس الوطني أمس، على أن تستمر يومين، وعملت سفارة الدولة في ألمانيا على فتح ثلاثة مراكز انتخابية، في مبنى السفارة في برلين، وفي مبنى القنصلية العامة في ميونيخ، إلى جانب مركز ثالث في القنصلية في مدينة بون..

ومع انطلاق العملية الانتخابية، حث رئيس اللجنة الانتخابية في ألمانيا، يوسف الحيايي المواطنين على المشاركة بهذا العرس الانتخابي الكبير.

وتوجه عدد كبير من المواطنين الإماراتيين المقيمين في المملكة المتحدة، ومن الطلبة المبتعثين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني للعام 2019، وجرت عملية التصويت في المبنى القنصلي التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث بدأت عملية الاقتراع بمشاركة كادر وأعضاء السفارة في المملكة، وعدد كبير من المواطنين الإماراتيين والطلبة المبتعثين.