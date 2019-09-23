معرض العين للكتاب ينطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تنطلق غداً فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض العين للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل في مركز العين للمؤتمرات.

تتميز دورة هذا العام بالتركيز على الأنشطة التطبيقية والتفاعلية العملية والترفيهية، من بينها مجموعة من ورش العمل الموجهة إلى الناشئة، إلى جانب باقة من العروض الموسيقية ذات الطابع التثقيفي التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مركز القطارة للفنون. ويشارك في المعرض نخبة من الكتّاب والفنانين والمثقفين الإماراتيين والمقيمين، وعدد من دور النشر المحلية التي تقدم أحدث الإصدارات من الكتب والعناوين المتنوعة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة: «يعد معرض العين للكتاب منصة مثالية للاحتفاء بكتّابنا وأدبائنا ومبدعينا الإماراتيين ونتاجهم الفكري، إلى جانب طرح القضايا الثقافية والمواضيع الملحة في المشهد الثقافي. ونحرص في كل دورة جديدة أن ننظم فعاليات وبرامج مبتكرة ترضي ذائقة جمهور العين على مختلف اهتماماته الفكرية والثقافية، كما حرصنا على رفع مستوى الوعي بالمعرض وأهميته محلياً والتعريف به كمهرجان ثقافي ضخم وليس مجرد مكان لبيع الكتب، وذلك التزاماً منا في الدائرة بالنهوض بالكتاب وجعله مكوناً أساسياً من المقومات الثقافية المؤثرة».

وتابع آل علي: «ندعو جميع أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للقاء نخبة كتّابهم المفضلين، والتعرف على أحدث إصداراتهم وأنشطتهم الأدبية والإبداعية. والمشاركة في برنامج المعرض الغني بالأنشطة الثقافية والندوات الحوارية والفعاليات الموسيقية والإبداعية الترفيهية المخصصة لجميع أفراد المجتمع».

يستضيف المعرض مجموعة من أبرز الكتاب والمبدعين الإماراتيين والعرب ومجموعة من الأكاديميين المتخصصين للمشاركة في البرنامج الثقافي، من ضمنهم الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعر والأكاديمي الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي، كما تشارك الدكتورة منى الساحلي، أستاذ مساعد في الأدب والنقد الأدبي في قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة تحت عنوان «قراءات في السرد النسائي في دولة الإمارات»، والتي تستطلع في ندوتها دور النساء في إثراء المشهد السردي في دولة الإمارات، والعوامل المؤثرة فيه، وآلية تطوره عبر الزمن.

وتشارك كل من الشاعرة شيخة الجابري، والروائي الإماراتي علي الحميري في جلسة بعنوان «كيف نكتب تاريخنا في رواية؟ - العين نموذجاً»، لمناقشة آلية توثيق الموروثات الحضارية التي تعكس تاريخ دولة الإمارات، والتي تتخذ من منطقة العين نموذجاً لها. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الدكتورة بديعة الهاشمي في جلسة «أساليب التربية وانعكاساتها على المستقبل»، والتي تناقش من خلالها التحديات التي تواجه التربية في ظل الثورة التكنولوجية الحاصلة، وأهم السبل لمواجهة هذه التحديات. كما تقدم ندوة «حكايا الثقافة والفنون» قراءة حول الرابط الوثيق بين الثقافة والفنون ودورها في تشكيل الوعي الثقافي، والتي تشارك فيها الدكتورة دوريس هامبوش، الأستاذ المشارك في قسم اللغات والأدب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجولميرا عبدالخالقوفا الحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير كعازفة بيانو وقائدة حفلات موسيقية ومحاضرة جامعية من معهد موسكو تشايكوفسكي الموسيقي.

يستضيف المعرض جلسة «منهجية التسامح مع المرأة في فكر الشيخ زايد» ويتحدث فيها الدكتور أحمد عفيفي، وتتناول وتستطلع التسامح مع المرأة في فكر المغفور له الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والأسس التي بُني عليها هذا التسامح مع المرأة ليصبح ثقافة ونهجاً معتمداً في الإمارات. إلى جانب ذلك، يشارك الدكتور فايز القيسي، في جلسة بعنوان «تطور الحركة الثقافية وازدهارها في دولة الإمارات»، يناقش فيها الأسس التي اتبعتها دولة الإمارات في تطوير حركتها الثقافية عبر الزمن، وانعكاساتها على الماضي والحاضر والمستقبل.

من جانب آخر، يقدم البرنامج الثقافي سلسلة من العروض الموسيقية، منها «شلّة.. تغرودة.. وفنجان قهوة» يقدمها الفنان محمد البادي، وعرض موسيقي يتضمن مجموعة من الأغنيات العربية التي ترتكز على القصائد العربية لرواد الشعر العربي الحديث ويقدمه هشام النفري، تحت عنوان«القصيدة في الأغنية العربية». بالإضافة إلى عرض موسيقي يقدم معزوفات وأغانٍ منوعة ومميزة من ولاية كيرلا الهندية، وتستمر العروض الموسيقية طوال فترة انعقاد المعرض.

تجدر الإشارة إلى أنّ المعرض يفتح أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً. ويوم الجمعة من الساعة الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءً.