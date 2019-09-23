وسجل كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، خاطفا نقاط المباراة كاملة للميرنجي. ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر أتليتك بلباو. فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الخامس، بعد أن بدأ الجولة متصدرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية (1-0) بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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