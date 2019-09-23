بالفيديو.. الأمير تميم يزور الشيح صباح في أمريكا ويسلمه رسالة

ووفقا لما نشرته قناة "المجلس" الكويتية، قام الأمير تميم "بزيارة مقر إقامة أخيه الشيخ صباح للاطمئنان على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها".

وجرى خلال اللقاء، الذي انعقد بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من قطر والكويت، استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الشيخ الصباح عن بالغ شكره وتقديره على "ما عبر عنه الشيخ تميم من طيب المشاعر التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح يوم الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، أن أمير البلاد دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة، حيث تم تأجيل لقائه آنذاك مع رئيسها، دونالد ترامب، للخضوع لفحوصات طبية.