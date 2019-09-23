شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى: الأوضاع الملتهبة بالمنطقة تتطلب توحيد الموقف الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الأحد، إن الأوضاع "الملتهبة" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تتطلب "التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله للصحفيين، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين لدى الكويت، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية.

وردًا على سؤال عن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في إيجاد حل للأزمة الخليجية، أوضح نائب وزير الخارجية أن أوضاع المنطقة تقود في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية.