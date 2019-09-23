شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاقه.. تعرف على قصة الاحتفال باليوم الوطنى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المملكة العربية السعودية بعد ساعات، بمناسبة العيد الوطنى للمملكة، ويمثل يوم 23 سبتمبر من كل عام يوما خاصا لدى السعوديين سواء داخل المملكة أو أبناء الجالية خارج أراضى المملكة، فهو العيد الوطنى للسعودية، حيث تحقق فى هذا اليوم توحيد كافة الأراضى السعودية تحت لواء دولة المملكة العربية السعودية، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، يوم 1932 من القرن الماضى.

لماذا يمثل يوم 23 سبتمبر من كل عام العيد الوطنى للمملكة؟

هذا التاريخ يمثل يوم توحيد المملكة و يعود إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبد العزيز ال سعود، برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر تاريخ اليوم الوطنى فى المملكة العربية السعودية يوماً وطنياً مهما لجميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية.



ابناء الشعب السعودى يحتفلون بالعيد الوطنى

متى تم توحيد المملكة العربية السعودية؟

نص المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبد العزيز بأن يتم التوحيد تحت اسم المملكة العربية السعودى، بداية من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، ويقابل يوم 23 سبتمبر عام 1932 من القرن الماضى، وبالتالى يكون احتفال العام الـ88، وبالتالى فالمملكة تحتفل بهذا التاريخ فى شهر سبتمبر ولكن وفقا للتوقيت الهجرى وليس الميلادى، لذلك يكون احتفال هذا العام هو الـ 88.



اطفال سعوديون يرتدون ملابس عليها صورة ولى العهد السعودى

ما مظاهر الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة؟

غالبا ما تتكرر المظاهر الاحتفالية كل عام مع تغييرات بسيطة فى عددها لكن فى الغالب تشمل الاحتفالات 10 مناطق وحوالى 331 موقعاً، وفى إطار الاحتفال باليوم الوطنى يتم وضع الأعلام السعودية على جانبى الطرق فى العاصمة السعودية الرياض، وأعلى الكبارى مع وضع لافتات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات احتفالية خاصة باليوم الوطنى السعودى.



السعوديون يملأون ميادين المملكة

ما شعار اليوم الوطنى السعودى ؟

شعار اليوم الوطنى السعودى يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطنى ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ(13)، كما أن الإنحناءات فى الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة الإعلام فى السعودية.



طفل سعودى يرفع علم المملكة

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ما هى الاحتفالات السعودية على المستوى الخارجى؟

لا تقتصر احتفالات السعودية بالعيد الوطنى على مستوى الداخل فقط، حيث تنظم العديد من السفارات السعودية فى عواصم العالم، احتفالات خاصة بهذا اليوم، بحضور قيادات السفارة وأبناء الجالية السعودية، وغيرهم من القيادات والإعلاميين وقادة الرأى داخل العاصمة التى تقام فيها الاحتفالية، فضلا عن أن العديد من العواصم العربية تسعى إلى مشاركة السعودية فى الاحتفال بهذا اليوم، فمثلا برج القاهرة بمصر تلون باللون الأخضر لمشاركة السعودية الاحتفال، وذلك برج خليفة فى الإمارات، وبنك الكويت الوطنى.



طفلة سعودية ترفع علم السعودية

متى بدأت السعودية تحصل على إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم؟

منذ عام 2005، حيث أقر الملك عبد الله أنه ابتداءً من اليوم الوطنى السعودى 75 يصبح اليوم الوطنى إجازة رسمية للدولة، ويعتبر يوم اجازة رسمى لجميع الموظفين والموظفات والطلاب والعاملين فى المملكة السعودية.



سعوديون وسعوديات يستمتعون بالعروض الترفيهية

ما الأحداث والمناسبات التى تزامنت مع اليوم الوطنى بالسعودية؟

هناك العديد من الأعوام التى شهدت فيها السعودية مناسبات خاصة بجانب احتفالها باليوم الوطنى والتى جاءت كالتالى:

عام 2015 وافق اليوم الوطنى السعودى 85 يوم الأربعاء 9 ذو الحجة (يوم عرفة)، وكان ذلك لأول مرة فى تاريخ المملكة، وفى عام 2014 دشنت أمانة محافظة جدة أطول سارية علم فى العالم، وتتوسط السارية ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة، بارتفاع يتجاوز 171 مترًا، وبمقاس علم يبلغ 49.5 متر طولًا، و33 مترا عرضًا، بمساحة إجمالية تبلغ 1635 مترًا مربعًا.

وعام 2009 شهد اليوم الوطنى السعودى 79، قيام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

من أبرز الفنانين الذين شاركوا فى احتفالات اليوم الوطنى السعودى العام الماضى؟

العام الماضى ضم جدول حفلات اليوم الوطنى السعودى عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم العربى، وهم عبادى الجوهر وأنغام ونوال الكويتية وعبد الله الرويشد وخالد عبد الرحمن، ومحمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكأسر وراشد الماجد ووليد الشامى.