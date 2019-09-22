الحشد الشعبي العراقي ينفي حدوث استهداف لمواقعه في الأنبار

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ونقلت "السومرية" عن المسؤول في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، نفيه اليوم الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في الأنبار.
© REUTERS / Thaier al-Sudani
وأوضح البيان أنه "تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول إلى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود أي استهداف بطائرات مسيرة".
وأضاف الربيعي أنه "لا صحة أيضا لوقوع أي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام"، ودعى البيان إلى ضرورة "تناول الأخبار من مصادرها المعتمدة".
الجدير بالذكر، أن عدد من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، أحدهما كانت إسرائيلية، أدت إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.
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