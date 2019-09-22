السيسي يجتمع بالعاهل الأردني والرئيس العراقي في نيويورك

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم"، اجتمع السيسي والملك عبد الله الثاني العاهل الأردني والرئيس العراقي برهم صالح. ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر/أيلول الجارى. ويلتقي الرئيس السيسي عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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