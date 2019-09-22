الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود".
وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي أنه "سيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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