اخبار الخليج

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي أنه "سيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا