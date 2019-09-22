المغرب يحتضن المنتدى العالمي المقبل لتحالف الحضارات

نواكشوط - سبوتنيك. وأكد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، في تصريح للقناة الثانية المغربية أن "المغرب سيحتضن المنتدى العالمي المقبل لتحالف الحضارات".

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وجاء تصريح موراتينوس في أعقاب اللقاء الذي عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأحد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقال موراتينوس أنه ناقش خلال اللقاء مختلف البرامج والأنشطة التي تجمع المغرب وهيئة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

وأضاف أن احتضان المغرب لمنتدى تحالف الحضارات "سيجعل من المغرب نقطة التقاء الحضارات من العالم الإسلامي والعربي والأوروبي والإفريقي والأمريكي اللاتيني".

ويشارك وفد مغربي برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشار إلى أن حركة "تحالف الحضارات" شكلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، بالمشاركة مع رئيس وزراء إسبانيا وتركيا لمنع الاستقطاب في العالم. وتحولت إلى "مبادرة سياسية من الأمين العام للأمم المتحدة". ويهدف البرنامج إلى دعم الحوار والتعاون بين الثقافات على المستويين الحكومي و المستوى الاجتماعي.