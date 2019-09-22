شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: القضاء على الإرهاب فى ليبيا بات قريبًا جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبًا جدًا، موضحًا أن عمليات الجيش الليبي مستمرة ضد الميليشيات في طرابلس.

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تداولته القنوات الفضائية - أن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات، لافتًا إلى أن قوات الجيش ترصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية، وأن هناك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس.

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وكشف المسماري، عن أن غارة أمريكية استهدفت مسلحي داعش في مدينة مرزق الليبية، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.