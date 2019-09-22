شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس). وقال الديوان فى بيان له:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض". Advertisements وتابع:"تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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