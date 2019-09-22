أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود. ونعى الديوان في بيان أمس (الأحد) وفاة الفقيدة، مشيراً إلى أنه سيُصلى عليها اليوم (الاثنين) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

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