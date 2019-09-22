شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دبى للتأمين البحرى الثانى ينطلق الثلاثاء بمشاركة خبراء القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك نخبة من خبراء قطاع التأمين البحرى وقوانين الملاحة من القطاعين الحكومى والخاص فى مؤتمر دبى للتأمين البحرى والذى تستضيفه دبى يوم 24 سبتمبر الجارى الى جانب متحدثين من مركز الإمارات للتحكيم البحرى وسلطة مدينة دبى الملاحية فيما يشارك مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق "بيمكو" بسفينة كوين إليزابيث 2 بميناء راشد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويناقش خبراء التأمين البحرى بالمؤتمر على متن السفينة "كوين إليزابيث 2" فى ميناء راشد بدبى أبرز الاتجاهات المؤثرة على تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً وإدارة المخاطر بالإضافة إلى استكشاف الحلول المحتملة لمعالجة بعض القضايا الملحة التى تواجه صناعة النفط والغاز فى الشرق الأوسط مثل تقلب الأسعار والقضايا البيئية وتغيير اللوائح وسياسات التأمين.

وتنعقد النسخة الثانية من "مؤتمر دبى للتأمين البحرى فى إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارات كوجهة بحرية من الطراز الأول ومنافس قوى على الخارطة البحرية العالمية .

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وأكد ماجد عبيد بن بشير ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحرى على أهمية المؤتمر ..مشيرا الى أن مركز الإمارات للتحكيم البحرى سيواصل دعم القطاعات البحرية والطاقة البحرية من خلال المشاركة فى الفعاليات الصناعية الرئيسية ذات الأهمية على غرار مؤتمر دبى للتأمين البحري.

كما يناقش إريك جينسبى رئيس العضوية وتطوير الأعمال فى مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق "بيمكو" إدارة المخاطر فى عقود الشحن البحرى المرتبطة بالتغييرات فى اللوائح السارية لقرار المنظمة البحرية الدولية حول تحديد نسبة الكبريت المسموحة فى الوقود البحري.