شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتى يصل لكازاخستان للمشاركة باجتماع البرلمانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئیس مجلس الأمة الكویتى مرزوق على الغانم، والوفد البرلمانى المرافق له إلى عاصمة جمھوریة كازاخستان "نور سلطان"، الیوم، الاحد، للمشاركة فى الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبیة-الآسیویة "یورو آسیان" والمقرر اقامته یومى 23 و24 سبتمبر الجارى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، ذكرت شبكة "الدستور" الاخباریة، فى بیان صحفى انه كان فى استقبال الغانم لدى وصوله نائب رئیس مجلس النواب الكازاخستانى فلادیمیر بوجكو والقائم بأعمال سفارة الكویت لدى جمھوریة كازاخستان خالد الخالدى وعدد من اركان السفارة.

واضافت انه من المقرر ان یلقى الغانم، كلمة وفد الكویت أمام الاجتماع الذى یعقد تحت عنوان "نحو یورو آسیان أفضل: حوار - ثقة –شراكة".

ویرافق الغانم وفد برلمانى یضم كلا من وكیل الشعبة البرلمانیة النائب راكان النصف وأمین صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضوى الشعبة النائبین الحمیدى السبیعى وصفاء الھاشم والنائبین مبارك الحریص وفراج العربید.