شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المهن الصحية: أدوية ضغط الدم المتواجدة فى البحرين سليمة وآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فى البحرين، اليوم الأحد، أن أدوية ضغط الدم المتواجدة في مملكة البحرين سليمة وآمنة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت الهيئة في تعليق على ما أعلنت عنه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن وجود مخاوف من احتواء بعض الأدوية على مواد كيميائية تسبب السرطان، ان الأدوية الموجودة في البحرين وتحمل نفس الاسم والمتداولة في الأسواق سليمة ولا يستوجب وقفها وسحبها، حيث أنها مختلفة عن مصدر التصنيع الذي تم التحذير بناء عليه، وبالتالي لا توجد خطورة من الأدوية الموجودة لاختلاف مصدرها، حيث إن الأدوية المقصودة بالتحذير الصادر عن الهيئة الامريكية هي أقراص مثل (Losartan Potassium Tablet USP) وأقراص Losartan Potassium / hydrochlorothiazide.

وشددت الهيئة على حرصها على سلامة كافة المنتجات الدوائية من خلال العديد من الإجراءات لضمان فحص الأدوية قبل تسجيلها أو تسويقها في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من دور الهيئة الرقابي لضمان سلامة وجودة الأدوية التي تدخل المملكة، فضلا عن الاشتراطات المتعلقة بالتسجيل.

وقالت الهيئة: "يتم السماح بإدخال الأدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى الهيئات الدولية المعروفة، ومن ثم التفتيش المستمر لمنافذ البيع في الصيدليات، وكذلك من خلال متابعة كافة أنواع البلاغات الصادرة بشأن الأدوية من مختلف الجهات المعتبرة، وذلك لضمان سلامة كافة الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في مملكة البحرين.