محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم

الأحد 22 سبتمبر 2019

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - وكالات

أوضحت قناة "السومرية نيوز" العراقية، فى تقرير متلفز لها، تسجيل محافظة "ذا قار" أعلى درجة حرارة بالعالم خلال24 ساعة، حيث سجلة المحافظة وفقًا لمؤشر بلاسيرفيلي الأمريكي لدرجة حرارة بلغت 46.8 مئوية.

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وأكد تقريرالسومرية، أن جميع المراتب الـ 14 الأولى من التصنيف كانت لمدن عراقية باستثناء منطقة عرفات السعودية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.

وأضاف: "مدن السماوة وبدرة وخانقين جاءت في المرتبة الثانية، حيث تم تسجيل درجة حرارة 46.5 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته قناة السومارية.

وفي يونيو / حزيران الماضي، سجلت 4 مدن عراقية، أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول أن منطقة جاكوب آباد سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم، بلغت درجة الحرارة فيها 50.1 درجة مئوية، تليها منطقة مطربة في الكويت بدرجة حرارة تبلغ 49.8 درجة مئوية ، تليها منطقة الحسين في البصرة بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.