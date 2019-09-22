هذا الموضوع هاتف OnePlus 7T يأتي بتقنية شحن أسرع بنسبة 23% مع شاحن Warp 30T الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.
تحاول شركة OnePlus دائمًا إضافة التحسينات إلى أجهزتها مع كل إصدار جديد، فقد سبق ورأينا شاحن Warp Charge مع OnePlus 7 Pro والذي تميز بآداء سريع في الشحن. ولكن يبدو أنه لم يكن بالسرعة الكافية بالنسبة للشركة، ولهذا السبب فقد أكدت الشركة أنها تعمل على شاحن أسرع مع هاتف OnePlus 7T الجديد.
وحسبما ورد، فإن شاحن Warp 30T الجديد سوف يتميز بسرعة أعلى بنسبة 23% بالمقارنة مع شاحن الشركة الذي دعم هاتف OnePlus 7 Pro، كما أن هذه التقنية الجديدة ستقدم أفضل آداء في الشحن على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن هناك بعض المصادر التي تفيد بأن شركة وان بلس لن تدعم هاتف OnePlus 7T الجديد بتقنية الشحن اللاسلكي، مع توقعات أن تأتي ميزة الشحن اللاسلكي في إصدارات لاحقة للشركة.
المصدر
هذا الموضوع هاتف OnePlus 7T يأتي بتقنية شحن أسرع بنسبة 23% مع شاحن Warp 30T الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف OnePlus 7T يأتي بتقنية شحن أسرع بنسبة 23% مع شاحن Warp 30T الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.