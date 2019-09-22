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المبعوث الأممى لسوريا يصل إلى دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد إلى دمشق حيث سيعقد مشاورات مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وقال بيدرسون لدى وصوله العاصمة دمشق، وفقا لقناة "فرانس 24" - "أنتظر بفارغ الصبر لقائى غداً مع وزير الخارجية السوري"، مثمنا اللقاءات المثمرة التى أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق فى يوليو الماضى .

يشار إلى أن عملية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد تعثرت منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

 

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