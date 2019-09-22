شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. شرفى يطلب تحويل صلاحيات وزارات إلى سلطة تنظيم الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه محمد شرفى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات فى الجزائر، مراسلة إلى الوزير الأول نور الدين بدوى لتحويل صلاحيات وزارات إلى السلطة.

ووفقا لما نشر على موقع صحيفة النهار الجزائرية، حسبما أورده على ذراع المكلف بالإعلام بالهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، فى مداخلة له عبر القناة الإذاعية الأولى.

وأضاف ذراع، أن رئيس الهيئة محمد شرفى طلب من الوزير الأول تحويل بعض صلاحيات وزارات إلى السلطة المستقلة للإنتخابات.

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وأشار علي ذراع، أن وزارات الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، وزارة العدل والمجلس الدستورى لهم بعض صلاحيات السلطة.

وأفاد ذات المتحدث، أن بعض الصلاحيات تم تحويلها جزئيا إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

من جهته طالب ذراع الحكومة بضرورة الإسراع فى الإفراج عن ميزانية السلطة، لأنها لا تتمتع بميزانية مستقلة وكل المساعدات تأتى من الدولة.