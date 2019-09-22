شكرا لقرائتكم خبر عن فتح قنصلية جزائرية بسان فرانسيسكو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، صابري بوقادوم، عن فتح قنصلية للجزائر بسان فرانسيسكو الأمريكية . ووفقا لما نشره موقع صحيفة النهار الجزائرية، جاء فتح القنصلية بسان فرانسيسكو استجابة لمطلب الجالية الوطنية المقيمة بالساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية . Advertisements وناقش صبري بوقادوم ، على هامش مشاركته فى الدورة العادية الـ74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، العديد من القضايا الوطنية مع الجالية الو طنية المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية. وتم اثارة انشغالات الجالية خاصة تلك المتعلقة بفتح جوى يربط الجزائر و نيويورك، وإنشاء فروع للبنوك الجزائرية بالخارج و كذا تنظيم برامج تربوية، ثقافية وعلمية لصالح فئة الأجيال الصاعدة المغتربة.

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