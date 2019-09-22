شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون الثقافى والشبابى بين الاردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، اليوم الأحد، مع سفيرة الجمهورية العراقية فى عمان صفية السهيل، آفاق التعاون فى المجالات الثقافية والشبابية، وتبادل الوفود بين البلدين الشقيقين من فنانين ومبدعين، من خلال النشاطات الشبابية التى تعقد فى عمان وبغداد.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الأردنية، تحدث أبو رمان خلال اللقاء، عن عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين والتعاون المشترك، وعن المشاريع التى تعمل عليها وزارتا الثقافة والشباب، إضافة إلى النشاطات المقبلة المتوقع إنجازها، من بينها معرض عمان الدولى للكتاب للعام 2019 وإطلاق المعهد السياسى وغيرها من النشاطات.

واشار إلى ان هناك تنسيقا بين وزارتى الثقافة والشباب، ونظيرتها العراقية للخروج بأنشطة وبرامج شبابية وتبادل ثقافى، ضمن أسابيع وأيام مشتركة تؤكد طبيعة العلاقات الطيبة وعمق التواصل بين البلدين الشقيقين.

من جهتها، أكدت السفيرة العراقية أهمية اللقاءات الشبابية فى مد جسور التعاون والتواصل بين الشباب الأردنى والعراقى، داعية إلى التوسع في مثل هذه اللقاءات من خلال تنظيم برامج مشتركة تقدم الفائدة لأبناء البلدين.