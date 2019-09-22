مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا "عابرا" في المتوسط

القاهرة / الخليج 365

نفذت مصر وفرنسا، الأحد، تدريبا بحريا "عابرا" بالبحر المتوسط.

ووفق الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي المصري، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط.

ويأتى ذلك فى إطار "تعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات".

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وتضمن التدريب تنفيذ أنشطة منها "تشكيلات الإبحار، ورماية المدفعية وحماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة التهديدات والتدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها"، وفق المصدر ذاته.

وتشهد المنطقة التي تعج بصراعات مسلحة وأزمة بين طهران وواشنطن ودول خليجية، زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال العامين الأخيرين.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية -الفرنسية، في السنوات الأخيرة؛ حيث باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

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