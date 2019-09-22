الصحة السودانية: 8 وفيات و158 إصابة بالكوليرا‎

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في السودان إلى 8، بينما بلغ عدد الإصابات 158 إصابة محصورة في ولايتين، خلال الفترة بين 28 أغسطس/آب الماضي و21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة أن المتوفين جراء الإصابة بالمرض، منهم 6 في ولاية النيل الأزرق، واثنان في ولاية سنار (جنوب شرق)، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

فيما بلغ عدد المصابين في ولاية النيل الأزرق 115، وفي ولاية سنار 43.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة عن 6 حالات وفاة بعدوى الكوليرا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حتى الثلاثاء.

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والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، حسب موقع منظمة الصحة العالمية.

وقبل أسبوع، قالت وزارة الصحة السودانية إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا في الولاية.

وأعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء الأمطار والسيول.

ودعت الحركة، الناشطة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب)، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع بـ"مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.