تركيا.. ضبط 68 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

إزمير/ الخليج 365 ضبطت قوات الأمن التركية، الأحد، 68 مهاجر غير نظامي بولاية إزمير (غرب) خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد بصورة غير قانونية. وقالت مصادر أمنية للأناضول إن طواقم خفر السواحل ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة بمدينة "تشمة" بإزمير، رصدت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل رأس "قره عبد الله". وأوضحت أن الطواقم التركية تمكنت من ضبط 17 مهاجر غير نظامي على متن قارب، يحملون الجنسية الفلسطينية والسورية. Advertisements وفي "تشمة" أيضا، أوقفت قوات الأمن التركية شاحنة، ضبطت داخلها 51 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الفلسطينية والسورية. وأضافت المصادر أن قوات الأمن نقلت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في إزمير، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

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