الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان أنا سعودي هامتي دايم فوق

ماينحني راسي ياكود بصلاتي

واناسعودي وافتخر في جدودي

واروي علوم إنجازهم للمماتِ

وانا سعودي صرت مضرب للامثال

إيماني الصادق هو اسمى صفاتي

وانا سعودي والفخر دوم في زود

والخير مقبل وابشروا سوف ياتي

مبروك عيدك ياوطنا السعودي

عيدك فخر من بعد كنا شتاتِ

ياموطن الأمجاد تبقى على طول

حديث للاخبار وايضا الرواةِ

فيك التقدم واضح والصناعات

وفيك القيادة كالجبل في الثباتِ

سلمان بن عبدالعزيز القيادي

خادم لبيت الله عدو البغاةِ

أبوفهد وان قلت ماقلت ما اوفيه

مايعرف الصعبات والمعضلاتِ

محمد ولي العهد حازم وضرغام

ماضاق في حكي الردى والوشاةِ

الطيب في حضرة جنابه ولا شي

في طيبته ماشفت شخص بحياتي

وفي الجِد جِده جد ماهو بمكنون

وتعجز عن التحليل كل الدُهاةِ

ولاني سعودي كيف ما افخر واكابر

واشوف نفسي غير واشوف ذاتي

ماني براعي عنصرية ولا هياط

لكن به شي يبرر سواتي

وأميرنا تركي عسى الله يحفظه

ولد طلال اللي حفظ للوصاةِ

أميرنا المحبوب مُنجز ومقدام

حقق ببضع شهور رؤية ولاتي

في كل يوم اشوف منجز واعمار

أعمالكم هي السبب في غلاتي

يارب ياللي في السما عالي فوق

إحفظ لنا قاداتنا والحماةِ

واحفظ لنا الدولة وعزز قوانا

واكتب لنا حظ الرضى والنجاةِ

وعندي وصية بعد ما اموت ياليت

اللي سمعها نفذوا في مماتي

في ترابها الطاهر لمت ادفنوني

والراية الخضرا تكفن رفاتي

وصلاة ربي ع النبي والصحابة

إعداد ماقد هلت المعصراتِ شعر / محمد ابو شريفة

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