ضمن احتفال عسير باليوم الوطني 89.. سماء أبها تشهد استعراض للقوات الجوية مع ترديد جماعي للنشيد الوطني

ابها

على أنغام السلام الملكي، ردد أهالي منطقة عسير النشيد الوطني في صوت واحد صدح بحب الوطن في يوم الوطن، حيث شارك ما يزيد عن الـ 60 ألف من أبناء منطقة عسير في فعالية الفقرة الخاصة بترديد النشيد الوطني التي امتزجت باستعراض جوي قام به 27 طياراً سعودياً من أفضل الطياريين في العالم، مما عكس مشهداً مهيباً أكد على التلاحم الشعبي بين المواطنين وقواتهم العسكرية.

وتقام احتفالية منطقة عسير بالعيد الوطني 89 احتفاءً بأسر أبطال الحد الجنوبي، حيث صممت فقرات الحفل لتعكس قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا على الحد الجنوبي وتثمن تضحياتهم الغالية، وذلك من خلال مجموعة من العروض والفقرات الفنية والشعبية التي تترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب جميع أبناء وبنات المملكة.

وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، انطلقت فعاليات اليوم بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، إبن منطقة عسير والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

وترسيخاً لمبدأ “شعب واحد وطن واحد” كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، تم توحيد الأذان في مساجد وجوامع مدينة أبها بصوت أحد أبرز أبناء منطقة عسير، الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف، وذلك في يوم الأحد 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019.

يذكر أن فعاليات الاحتفال وزعت على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية. وبالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية وعرض للألعاب النارية.

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