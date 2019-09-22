دراسة جديدة تكشف تأثير الشاي على وظائف المخ

الأحد 22 سبتمبر 2019

تناول الشاي

كتب الخليج 365 - وكالات

نفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية، الشائعات والمعتقدات القديمة عن الضرر الذي يتعرض له الدماغ من تناول الشاي، مؤكدة أن تناول الشاي مفيد للدماغ وليس مضرًا كما هو شائع، وذلك بحسب ما نشره موقع independent.

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وبحسب الدراسة، فإن الذين يشربون الشاي بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل مقارنة مع من لا يتناولون الشاي، وترتطب مناطق الدماغ الأكثر تنظيمًا بوظيفة إدراكية صحية، والتي تحمي من التدهور المتعلق بالدماغ والمرتبط بالعمر.

ووجدت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا شايًا أخضر أو أسود على الأقل أربع مرات في الأسبوع لمدة 25 عامًا تقريبًا لديهم مناطق في الدماغ مترابطة بطريقة أكثر فعالية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي.

بالإضافة إلى صحة الدماغ، تم ربط استهلاك الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.