بالفيديو.. كيف تصل للمحتوى الاضافي لمناهج الثانوية العامة بمصر على بنك المعرفة

الأحد 22 سبتمبر 2019

بنك المعرفة

كتب الخليج 365

أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر فرصة الوصول الى المحتوى الإضافي للصف الثاني الثانوي، على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، لتكتمل بذلك مجموعة مناهج الصفين الأول والثاني الثانوي على إدارة منصة التعلم.



وقد وفرت إحدى مدارس محافظة الشرقية، فيديو تعليمي للطلتب، لتوضيح كيفية الوصول للمحتوى الجديد، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالتأكيد على دمج بنك المعرفة في العملية التعليمية.

ويمكن للطلاب الوصول للمحتوى الإضافي باستخدام أجهزة "التابلت" التي تسلموها العام الدراسي الماضي.

ووصل نظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم لدى الطلاب بدلًا من الحفظ، للصف الثاني الثانوي هذا العام 2019-2020.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2019-2020، اليوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية، حيث انتظم نحو 23 مليون طالب بجميع الصفوف الدراسية بأكثر من 50 ألف مدرسة.

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