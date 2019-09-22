طائرة مسيرة مشبوهة تعطل حركة الطيران في مطار دبي الدولي

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي⁩، قولها إن إغلاق مطار دبي الدولي لم يتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة.

ووفقا للوكالة "ناشدت السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار".

كان مطار دبي الدولي أغلق جزئياً، في 15 شباط/فبراير الماضي، بسبب نشاط طائرات مسيرة "درون" غير مصرح بها.

© AFP 2019 / STRINGER Advertisements

وقالت حكومة دبي، وقتها، إن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين، وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الذي ينفذ عمليات جوية وبرية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، منذ آذار/مارس 2015.

وأعلنت جماعة الحوثيين، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، استهداف مطار دبي الدولي بطائرات مسيرة؛ الأمر الذي نفته دولة الإمارات.

وأعلنت الجماعة مؤخرا استهدافها منشآت لشركة أرامكو شرقي المملكة العربية السعودية، واستبعد مسؤولو المملكة شن الهجوم من اليمن، مشيرين إلى ضلوع إيران في الهجوم.