دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تحدد 24 من سبتمبر لعقد مؤتمرها القادم ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت عملاق تصنيع الرقاقات يوم 24 من سبتمبر لعقد مؤتمرها القادم، حيث تستعد الشركة للكشف عن إعلان هام وفقاً لبعض التسريبات.

في إعلان تشويقي نشر مؤخراً من كوالكوم، أشارت الشركة إلى حدث جديد للشركة في 24 من سبتمبر، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول المنتج أو الإعلان المرتقب خلال فعاليات المؤتمر.

ويتوافق موعد مؤتمر كوالكوم مع موعد حدث لشركة شاومي تعلن فيه عن هواتف Mi 9 Pro 5G، وMi MIX Alpha، بينما تقدم سوني هاتف Xperia 5، كما تقدم شركة Realme هاتف Realme X2،بينما تشير التوقعات أن كوالكوم في طريقها للإعلان عن معالج Snapdragon 865.

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وينطلق هاتف Mi 9 Pro 5G قريباً بمعالج Snapdragon 855 Plus، بينما تقدم سوني هاتف Xperia 5 بمعالج Snapdragon 855b، من جانب أخر يضم هاتف Realme X2 معالج Snapdragon 730G، إلا أن التسريبات لم تكشف عن فئة المعالج الذي يقدم في هاتف شاومي القادم Mi MIX Alpha.

وتشير التسريبات إلى أن إعلان كوالكوم سيرتبط بإحدى العلامات التجارية الثلاثة سوني، شاومي أو Realme، ويعد معالج Snapdragon 865 أحد التوقعات المرتقبة خلال المؤتمر نظراً لتسريبات سابقة أشارت إلى خطط كوالكوم للإعلان عن المعالج في نهاية 2019، لينطلق في الهواتف الذكية في 2020.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تحدد 24 من سبتمبر لعقد مؤتمرها القادم ظهر على التقنية بلا حدود.