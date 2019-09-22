دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم جهاز تلفاز Honor Vision في الأسواق الأوروبية بنظام تشغيل Harmony OS ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لإطلاق جهاز تلفاز Honor Vision الذكي إلى الأسواق الأوروبية قريباً بنظام تشغيل الشركة Harmony OS، لتقدم تجربة للمستخدمين أقرب للهواتف الذكية بتصميم مميز.

أوضحت شركة هواوي سابقاً أن نظام تشغيلها الجديد Harmony OS سيتوفر في الوقت الحالي لأجهزة التلفاز الذكية إلى جانب بعض الأجهزة الذكية أيضاً، لذا لن تقدم الشركة نظام تشغيلها الجديد للهواتف الذكية في الوقت الحالي.

وتبدأ شركة هواوي خلال الفترة القادمة بالتوسع بنظام تشغيلها الجديد Harmony OS خارج السوق الصيني، حيث تقدم جهاز تلفاز Honor Vision في السوق الأوروبي.

ولقد قدمت هواوي جهاز Honor Vision بإصدار رئيسي وأخر Pro، حيث يختلف إصدار Pro في كاميرة منبثقة إضافية لدعم المستخدمين في مكالمات الفيديو الجماعية، كما يضم إصدار Pro عدد 6 من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بعدد 4 من المكبرات الصوتية.

أيضاً تختلف السعة الخزينية في كلا الإصدارين، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بسعة تخزين 16 جيجا بايت، بينما يتميز إصدار Pro بسعة تخزين 32 جيجا بايت.

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ويتميز كلا الإصدارين بشاشة Quantum Dot بدقة 4K، ومن المقرر أن توفر هواوي Honor Vision للسوق الأوروبي بنموذج مميز بحجم 65 إنش، وأخر مميزة بحجم 75 إنش، على أن توفر لاحقاً نماذج بحجم 55 إنش وأخر بحجم 85 إنش.

كما يضم جهاز تلفاز Honor Vision رقاقة معالج Honghu 818 ثماني الأنوية، مع تقنيات جديدة في معالجة الصور من بينها Motion Estimate وMotion Compensation، مع أعلى نطاق ديناميكي، ودقة عرض فائقة الجودة، وتقنية تدعم خفض التشويش، إلى جانب أعلى تباين في الألوان، وإدارة تلقائية في نغمات الألوان، وتعتيم بتركيز أعلى.

وتدعم رقاقة HiSilicon Hi1103 نطاق ترددي مزدوج 2.4GHz، أو 5Hz بسرعة 160MHz، بسرعة تحميل تصل إلى 1.7 جيجا بايت في الثانية.

أيضاً يأتي إصدار Honor Vision Pro بكاميرة تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي لتتبع وجه المستخدم في مكالمات الفيديو، كما يأتي الجهاز بمساعد هواوي الرقمي HiLink الذي يدعم إدارة أجهزة البيت الذكي.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم جهاز تلفاز Honor Vision في الأسواق الأوروبية بنظام تشغيل Harmony OS ظهر على التقنية بلا حدود.